Aveva in auto droga e coltello: denunciato

Un giovane, residente a Villa Guardia, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso ingiustificato di armi.

Il controllo

Un equipaggio della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Como, durante la consueta attività di controllo del territorio, transitando in via Milano nel comune di Villa Guardia, ha fermato e controllato una autovettura condotta da un individuo.

Durante le fasi del controllo gli agenti, percependo un forte odore di cannabis proveniente dall’autovettura, hanno proceduto ad una perquisizione veicolare, rinvenendo nella parte posteriore del veicolo uno zaino nascosto, all’interno di un vano coperto da moquette, contenente due barattoli da cucina in cui vi era occultata sostanza stupefacente tipo cannabis, suddivisa in 11 bustine di plastica per un peso complessivo di 88 grammi, oltre al rinvenimento di un coltellino pieghevole della lunghezza complessiva di 17 cm.

Il ragazzo è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere