Aveva in casa 11 chili di cocaina

Dal controllo di un uomo che girava in monopattino al sequestro di 11 chili di cocaina: è l'evoluzione dell'operazione condotta dalla Polizia di Stato

La scoperta della cocaina

Teatro dell'intervento della Polizia di Stato è stata Albavilla. Qui, nella mattinata di giovedì 17 agosto, nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio comasco, gli agenti hanno notato un uomo percorrere le vie del paese a bordo di un monopattino, con una andatura sospetta. A quel punto hanno deciso di fermare l'uomo, poi risultato essere un 29enne cittadino albanese, ma ben presto l'operazione ha assunto un carattere diverso. Perquisito, l'uomo è risultato essere in possesso di un panetto del peso di 1 chilo, al cui interno c'era cocaina.

Il successivo spostamento in casa

A quel punto gli agenti hanno voluto approfondire la situazione e si sono trasferiti nell'abitazione dell'uomo per una perquisizione approfondita. Che ha dato i suoi frutti dal momento che in casa erano nascosti altri 9 panetti di cocaina per un totale di circa 11 chili.

Al termine delle formalità di rito, il 29enne albanese residente ad Albavilla, su indicazioni del magistrato di turno, è stato rinchiuso nella Casa circondariale di Como.