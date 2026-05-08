La donna, una 45enne, è stata trasferita in gravi condizioni all'ospedale di Erba dove ha denunciato ai Carabinieri di subire di violenze da oltre un anno

Aveva appena finito di aggredire e malmenare violentemente la compagna, ma è stato arrestato dai Carabinieri di Cantù intervenuti immediatamente nell’abitazione della coppia nella giornata di ieri, giovedì 7 maggio.

Aveva picchiato e lasciato a terra la compagna priva di sensi, 47enne arrestato dai Carabinieri

In manette è finito un uomo di 47 anni, residente proprio in città, responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi ai danni della sua compagna, una donna di 45 anni.

I militari della stazione canturina, sono arrivati sul posto a seguito della segnalazione di una violenta lite domestica. Al loro arrivo i militari si sono trovati davanti ad una scena drammatica: la donna infatti era riversa sul pavimento della sala, priva di sensi, con il volto tumefatto e con evidenti segni di una violenta colluttazione.

Maltrattamenti e violenze da oltre un anno

La 45enne è stata dunque trasferita d’urgenza dai volontari del 118 accorsi sul posto, all’ospedale di Erba per accertamenti. La donna, tutt’ora degente al nosocomio erbese per le gravi lesioni subite, ha denunciato ai Carabinieri di essere vittima da oltre un anno di reiterati e gravissimi maltrattamenti da parte del compagno con continue vessazioni e violenze fisiche con pugni, schiaffi e calci.

Il 47enne dunque, dopo l’arresto per i gravi indizi di colpevolezza raccolti, è stato trasferito nel carcere Bassone di Como, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.