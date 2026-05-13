Nella successiva perquisizione, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato all'uomo 7mila euro in contanti, ritenuti provento di attività illecità

Già dal suo ingresso all’interno del supermercato aveva destato sospetti, dopodichè era stato riconosciuto dal personale perchè aveva già colpito all’interno del locale. Così quando ha oltrepassato le casse senza pagare la merce, è stato bloccato dagli addetti alla sicurezza e successivamente denunciato dai Carabinieri di Cermenate.

Aveva rubato sei bottiglie di superalcolici al supermercato, denunciato ladro seriale

Si tratta di uomo di 46 anni, di origini rumene, residente nel bilellese e già noto alle Forze dell’Ordine, responsabile di furto aggravato ai danni di un supermercato di Vertemate con Minoprio.

L’intervento dei militari è partito a seguito della segnalazione al 112 da parte del personale del punto vendita, che ha riconosciuto il soggetto poiché già in passato si era reso protagonista di episodi analoghi.

L’arrivo dei Carabinieri

Gli addetti alla sicurezza dell’esercizio, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, lo hanno monitorato all’interno dell’esercizio commerciale fino a quando, dopo aver oltrepassato le casse senza pagare la merce che ha prelevato dagli scaffali, lo hanno fermato all’esterno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Cermenate che hanno accertato come il 46enne aveva nascosto un totale di sei bottiglie di superalcolici, per un valore complessivo superiore a 220 euro.

Successivamente i militari hanno controllato anche il veicolo utilizzato dall’uomo, dentro il quale sono state trovate altre 13 bottiglie di superalcolici, senza scontrino. Nel corso della perquisizione personale, i militari hanno inoltre trovato e sequestrato anche 7mila euro in contanti, ritenuti di provenienza illecita.