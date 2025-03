Aveva un chilo di eroina in casa: arrestato spacciatore

Aveva un chilo di eroina "brown sugar" e 200 grammi di marijuana: arrestato uno spacciatore a Vertemate con Minoprio.

Nella mattinata del 15 marzo 2025, i Carabinieri della Compagnia di Cantù hanno tratto in arresto un 38enne vertematese per il reato di detenzione ai fini di spaccio poiché trovato in possesso di una ingente quantità di stupefacente presso la propria abitazione, perquisita d’iniziativa dai militari che avevano colto alcuni atteggiamenti sospetti dell’uomo nei giorni precedenti

A seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di quasi 1 kg di eroina “brown sugar” e di 200 grammi di marijuana, sostanza posta in sequestro e destinata alla distruzione al termine dell’iter processuale. L'arrestato, sul quale pende una pesante accusa, si trova alla casa circondariale “Bassone” di Como per essere sottoposto ad interrogatorio di garanzia dal GIP di Como. Sono in corso ulteriori indagini per accertare eventuali complicità e la destinazione della droga.