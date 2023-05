Aveva una divisa dei Carabinieri e uno stemma della Finanza in casa: denunciato 49enne italiano

Ieri, lunedì 8 maggio 2023, i militari del Nucleo Operativo Radiomobile hanno denunciato un 49enne italiano per possesso di segni distintivi contraffatti.

I militari della sezione comandata dal Tenente Diego Bonavera, in seguito ad alcuni accertamenti e alla perquisizione della casa del 49enne, hanno trovato divise e segni distintivi in uso a corpi di polizia, illecitamente detenuti, tra cui una divisa da Tenente Colonnello dei Carabinieri e una etichetta plastificata riproducente lo stemma della Guardia di Finanza.

L'uomo, già condannato per reati inerenti le truffe, è stato denunciato in stato di libertà per possesso di segni distintivi contraffatti.