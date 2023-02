Nella giornata di ieri, mercoledì primo febbraio 2023, la Compagnia dei Carabinieri di Cantù e la Tenenza di Mariano Comense hanno fermato e arrestato un uomo di 47 anni pregiudicato in flagranza di reato per spaccio. Le successive perquisizioni facevano venire a galla la presenza di una serra all'interno della sua abitazione.

Aveva una serra di marijuana in casa: arrestato pregiudicato 47enne

Il Comando Compagnia Carabinieri di Cantù, attraverso le 9 Stazioni Carabinieri e la Tenenza di Mariano Comense, sta attuando un capillare controllo del territorio che rappresenta la principale forma di prevenzione, in grado di incidere direttamente sulla soglia dell'allarme sociale con l'immediato risultato di impedire la commissione di reati e consentire il libero svolgimento delle legittime attività dei cittadini. Questi attenti controlli vengono effettuati sia nell’ambito del comune canturino, che nei comuni limitrofi.

A seguito di questi controlli, che vedono quotidianamente impiegati un centinaio di militari, uomini e donne, nella giornata di ieri le pattuglie al comando del Cap. Michele Gerolin hanno ottenuto risultati di rilievo nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. In mattinata i militari hanno sorpreso in flagranza di reato per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un pregiudicato 47enne.

Dopo i primi rilievi del caso i militari hanno proceduto con la perquisizione dell’abitazione del pregiudicato, all’interno della quale hanno rinvenuto 250 grammi circa di marijuana, una serra artigianale con un impianto di riscaldamento e ventilazione, 4 piantine di marijuana di circa 50 cm e una bilancia di precisione.