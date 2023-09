Avis in the air: appuntamento in piazza Mercato

Avis in the air: appuntamento a questa sera, domenica 3 settembre, in piazza Mercato. L'evento avrà inizio alle 18 .30 e continuerà fino alle 24.

Piazza Mercato si anima con Avis in the air

La manifestazione, che rappresenta il lato artistico – culturale dell'Associazione dei Donatori di Sangue Erbesi, è in programma per questa sera, 3 settembre dalle 18.30 alle 24. Art, Food & Music, protagonisti dell'evento saranno tre deejay: DJ Thunder, DJ Krys, DJ Ross, ma anche artisti di strada e lo street food grazie alla presenza di diversi trucks. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Erba e aperta a tutti.

L'intento della manifestazione in programma per questa sera è di sensibilizzare al volontariato e alla donazione di sangue e per creare spazi di libera espressione artistica e culturale per i giovani.

Per ulteriori informazioni e per il programma aggiornato della manifestazione e tutte le attività proposte è possibile consultare la pagina Facebook Gruppo Giovani Avis Erba.