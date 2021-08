Avvelenano il cane e tentano il furto. Brutto, bruttissimo episodio, quello andato in scena nella notte tra mercoledì e giovedì in via Bernardino Luini a Olgiate Comasco.

Avvelenano la cagnolina e tentano il furto in casa

Alcuni topi di appartamento, infatti, hanno tentato di forzare la finestra di un’abitazione al piano terra per poi essere messi in fuga dal sistema d’allarme. I malviventi, però, avevano agito preventivamente: martedì, infatti, con un boccone avvelenato gettato all’interno del cortile, hanno provato a mettere fuori combattimento la piccola Lilly, meticcio di 12 anni, di Cheyenne Silvani, 21 anni, e del suo compagno Lorenzo.

