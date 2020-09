Giocatori avversari positivi al Covid: squadra lecchese ferma in attesa di tamponi. Tre sconfitte consecutive e ora la doccia fredda Covid. Inizio stagione travagliato in serie A1 per la pallamano Molteno.

La squadra, allenata da mister Alfredo Rodriguez ha infatti annunciato che il match in programma per sabato 26 settembre 2020, è stato rinviato a data da destinarsi. Questo perché lo scorso sabato 19 settembre nella partita tra il Merano e l’H.C. San Giorgio Molteno Salumificio F.lli Riva, sono stati trovati due casi di positività Covid-19 nella squadra del Merano.

“In via precauzionale, da ieri sera sono stati sospesi gli allenamenti della nostra squadra, che verrà sottoposta alle previste procedure di controllo” fanno sapere dalla società.