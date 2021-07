Avviate le asfaltature a Erba: è il primo lotto

Al via il primo lotto di asfaltature in città.

Partito il primo lotto del piano asfalti a Erba

Il Comune di Erba, nei giorni scorsi, ha infatti dato il via al programma di manutenzione straordinaria strade.

Il primo lotto di strade, sulle quali si eseguiranno i lavori di asfaltatura, include le seguenti vie:

-San Gaetano

- Marchiolo da Molteno

- Abbadia Sant'Antonio

- Parcheggio di via Comana Corta (ex Tribunale)

-via Como (tratto laterale a salire sino a via Lodorina)

-via Campolasso

- via Don Orione (accesso al cimitero di Buccinigo)

- via Sciesa (da via San Rocco ad intersezione con via Trieste)

Questo primo elenco è relativo alla parte iniziale del programma; seguiranno altri lotti di vie da asfaltare per un totale di 30 strade circa, dislocate sia in centro città che nelle frazioni.