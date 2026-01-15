Avviso di interruzione della fornitura di energia elettrica

Ecco le date e il lungo elenco di vie interessate in diversi orari.

Per conto di E-Distribuzione, annunciate interruzioni dell’energia elettrica in alcune vie di Olgiate Comasco.

Oggi la prima giornata con parecchie vie interessate dall’interruzione

Come puntualizzato dal Comune in un avviso, la prima data in cui sarà interrotta l’energia elettrica è quella di oggi, giovedì 15 gennaio: dalle ore 14 alle ore 18. Le vie interessate sono: via Segantini dal civico 1 al 13 13, 2, dall’8 al 10; via San Giorgio ai numeri civici 19, 70, 80, 74/76; via Leonardo dal 26 al 28.

Altra interruzione martedì 20 gennaio in mattinata

Anche nella giornata di martedì 20 gennaio interruzione dell’energia elettrica dalle 8 alle 10. Lungo l’elenco delle strade interessate: via Roncoroni dal numero civico 5 a al 7, 11, dal 15 al 23, dal 12 al 14; via Roma dal 2 all’8, dal 12 al 18, 36, 14a, 14b; via Volta 1, dal 9 al 17, 23, 16; via Tarchini da 4 a 6, 10; piazza Umberto I da 7 a 9; via Roncoroni piazza Volta 1, 9, 10; via Manzoni 2; vicolo Giovio 1.

Le vie interessate nel pomeriggio

Le vie interessate dall’interruzione dell’energia elettrica nel pomeriggio, dalle 14 alle 17.30: via San Gerardo dal numero civico 1 al 7, dal 13 al 15, dal 4 al 18, 22, dal 26 al 30, 34, dal 38 al 40, 44; via Vittorio Emanuele 10, dal 16 al 18, 22; via Volpi Caimi 4, dal 7 al 9; via Rovelli 8.