Azienda dona mascherine per tutti i cittadini

Duemila mascherine per far fronte all’esigenza.

La donazione al Comune

E’ stato un gesto davvero generoso quello compiuto dalla ditta Bastai di Eupilio. Le 700 mascherine inviate da Regione Lombardia non erano sufficienti a coprire per intero la popolazione. Così l’Amministrazione eupiliese, in prima battuta, aveva dovuto applicare il criterio di consegnarne una sola per famiglia a chi ha più di 60 anni. Ma poi la bella sorpresa e la donazione di duemila pezzi da parte dell’azienda eupiliese.

“Persone che non si tirano mai indietro”

Il grazie per questo gesto è arrivato in prima persona dal sindaco, Alessandro Spinelli: “Avevo illustrato loro le nostre difficoltà e hanno deciso di aiutarci. Non si tirano mai indietro, visto che sostengono anche lo sport tra i giovani del nostro paese. A loro va il nostro ringraziamento, mio e dell’intera Amministrazione”.

“Un gesto necessario”

“Riteniamo questo gesto necessario per contrastare la presenza del Covid-19 sul territorio italiano – spiegano dall’azienda – Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Eupilio per averci coinvolto nel progetto di sicurezza per i cittadini”.