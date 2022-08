Nelle prime ore del mattino di ieri, mercoledì 3 agosto 2022, a Cantù, i militari della locale Stazione Carabinieri, nell’ambito delle attività investigative di contrasto e monitoraggio degli episodi delittuosi commessi da bande giovanili cosiddette “baby gang”, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa, nei confronti di un indagato minorenne, dal GIP del Tribunale per i Minorenni, su richiesta della Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano.

Baby gang a Cantù e Como: minacciavano e rapinavano i coetanei. Arrestato un minorenne

L’indagine trae origine dagli approfondimenti avviati in particolare a seguito di ripetuti episodi di rapina avvenuti nei comuni di Cantù e Como tra il mese di giugno ed il mese di luglio. Nello specifico, ferma restando la presunzione di innocenza di tutte le persone sottoposte ad indagini, sono state attribuite specifiche responsabilità in capo al minore che, in concorso con altri soggetti, muovendosi in gruppo e facendosi forza su questo aspetto, si è reso responsabile nel volgere di poco tempo di una pluralità di fatti criminosi nei confronti di coetanei, commessi con particolare ferocia:

rapina aggravata a Cantù nella serata del 29 giugno 2022, quando un giovane coetaneo veniva avvicinato lungo la strada dall’indagato – in compagnia di altri soggetti non identificati - il quale, mediante violenza e minaccia, si impossessava del telefono cellulare e di un monile in oro della parte offesa che, nell’occasione, rimediava un pugno al volto;

rapina aggravata, a Cantù nelle prime ore del 30 giugno 2022: l’indagato, insieme ad altri due soggetti, si rendeva autore di un’aggressione nei confronti di tre coetanei culminata nella sottrazione di una collana in oro;

rapina aggravata, commessa in Como alle ore 01.00 circa del 2 luglio 2022, circostanza in cui sette giovani amici venivano avvicinati ed aggrediti da un gruppo composto da circa 25 ragazzi, tra cui l’odierno indagato, azione che culminava nella sottrazione di una borsa e telefoni cellulari;

rapina aggravata a Cantù nelle prime ore del 14 luglio 2022, quando l’indagato, unitamente ad altri soggetti, dopo aver minacciato alcuni coetanei e sferrato un pugno ad uno di questi, riusciva ad asportare due catenine in oro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso l’istituto di pena minorile “Cesare Beccaria” di Milano.