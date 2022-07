Un gruppo di minorenni in giro in piena notte, a suonare ai campanelli dei condomini prendendo a calci il cancello d’ingresso. Poi, non contenti, si sono avvicinati ai tavolini posti fuori dal bar Interno 24 e hanno iniziato a ribaltarli, prendendoli a calci. Stessa sorte è toccata ai panettoni in cemento, che segnavano il confine dell’area esterna del locale.

Baby gang a Mirabello: presi a calci i tavoli del bar

Attimi di ordinaria follia sono stati quelli che hanno visto come protagonisti giovani minorenni, che purtroppo quando si trovano in gruppo perdono troppo facilmente il controllo delle proprie azioni commettendo scempiaggini. E’ quanto successo nella notte tra mercoledì e giovedì, in via Lombardia, all’altezza dei civici 24 e 26.

