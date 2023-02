Baby gang al luna park di Cantù: due sedicenni pestati per futili motivi

Baby gang in azione al luna park di Cantù: aggrediti due ragazzi di 16 anni, uno dei due, dell'Olgiatese, è finito in ospedale.

Doveva essere un tranquillo pomeriggio, quello di domenica scorsa, 5 febbraio, al luna park fino a quando un gruppo di minorenni, composto da una quindicina di giovani, si è accanito su due sedicenni. La rissa sarebbe iniziata per futili motivi.

L'aggressione, come si evince dal video girato, è avvenuta alla spalle. Uno dei due ragazzi è stato spinto a terra. Poi i calci alla bocca dello stomaco e alla schiena. Infine, l'intervento di alcune persone presenti per sedare gli animi bollenti e per evitare che il ragazzo riportasse anche ferite più serie.

Una delle due vittime è finita al Pronto soccorso. Per lui, una prognosi di dieci giorni.