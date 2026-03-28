Bacheca dedicata al fotografo Renato Donghi

Ad Inverigo una bacheca dedicata a Renato Donghi, storico fotografo. L’obiettivo è tenere viva la sua memoria.

Installazione in via Trento

Una bacheca dedicata a Renato Donghi, storico fotografo inverighese, per tenere viva la sua memoria. Lui che più di ogni altro è stato memoria fotografica del paese. La bacheca è stata installata in via Trento in settimana e sarà un riferimento che servirà a rendere viva la memoria di Donghi, scomparso ormai due anni fa. Lo storico fotografo è venuto a mancare a 71 anni il 27 marzo 2024 ed è stato nel corso della sua carriera testimone di tutti gli eventi accaduti sul territorio, divenendo un vero e proprio punto di riferimento per le realtà cittadine. Fotografo professionista, nel 2003 aveva dato vita assieme a Giovanni Bartesaghi al Circolo Fotografico Inverigo Bfi Inverigo. Staccatosi dal Circolo, tra il 2015 e il 2016 aveva poi fondato il gruppo, sempre dedicato alla fotografia Incontro d’Immagini. Nel 2017 gli era stato conferito l’Ambrogino, la benemerenza civica che ogni anno viene elargita ai cittadini che più si sono spesi per Inverigo. A raccogliere la sua eredità e la sua passione per la fotografia ci ha pensato la figlia Silvia. La sua scomparsa aveva unito la comunità inverighese, profondamente commossa per un addio arrivato troppo presto.

Tenere viva la memoria di Renato

Ecco quindi che l’Amministrazione ha voluto fare in modo che il paese possa continuare a ricordarsi di Renato con l’installazione di questa bacheca, posizionata in via Trento, a pochi passi dalle scuole, in un’aiuola non lontana dal marciapiede e in prossimità dell’incrocio con via Rocchina. Un’idea non nuova, visto che l’Amministrazione si era promessa di installarla come regalo postumo per Donghi.

“Nella bacheca saranno esposte foto e immagini che serviranno a tenere viva la memoria di Renato – sottolinea il sindaco Francesco Vincenzi – Volevamo realizzare uno spazio dedicato a lui, ricordarlo. Da qui l’installazione della bacheca sopra la quale è affissa la scritta “In ricordo di Renato Donghi”. La teca è chiusa da un’anta, così che possa essere al riparo dalle intemperie e evitare che pioggia, vento o neve possano rovinare le fotografie affisse”.

Al suo interno, come detto, saranno esposte fotografie che serviranno a tenere viva la memoria di Renato.