Bagnante si inabissa nel lago: intervengono i soccorsi

Bagnante in difficoltà nel lago: soccorsi a Nesso per cercare un turista.

In corso l’intervento

La chiamata ai soccorsi è di questa mattina, 3 settembre. In località Careno è stata segnalata la presenza di un uomo in acqua, che mentre stava nuotando in compagnia della fidanzata nelle acque antistanti il litorale di Nesso, è andato in difficoltà ed è stato visto inabissarsi.

Inviati subito sul posto l’Unità Navale del 3°Nucleo della Guardia Costiera del Lago di Como e richiesto l’impiego dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco sopraggiunti con immediatezza da Milano con l’elicottero, nonché unità navale dei Vigili del Fuoco di Como. Al momento sono in corso le ricerche di profondità e di superficie. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri e i sanitari del 118.