Bambini in isolamento sociale: incontro on-line con la psicologa

“Bambini in isolamento sociale: come affrontare questo momento”, ecco il tema del primo incontro a distanza proposto dall’associazione genitori La Lanterna di Olgiate Comasco.

Appuntamento giovedì 30 aprile

L’iniziativa è organizzata in particolare da Ramona Silvestri, socia del sodalizio e maestra di scuola dell’infanzia, in collaborazione col centro psicoeducativo Dicobene. Offre l’opportunità di ascoltare e confrontarsi con la psicologa Chiara Fanciulli. “Molte mamme mi chiedono consigli su come far vivere al meglio questo periodo ai bambini e soprattutto come sarà il rientro a scuola – spiega Silvestri – Questo webinar vuole aiutare genitori e bimbi. Ci saranno la diretta Facebook sulla pagina La Lanterna Olgiate e la diretta su Zoom”. La proposta è rivolta a genitori, educatori e insegnanti.

Come partecipare all’incontro a distanza

Per accedere a Zoom è necessario inviare un’email all’associazione (lalanternaolgiatecomasco@gmail.com), per poi ricevere il codice per accedere. L’incontro a distanza inizierà alle 21 e dalle 22 sarà possibile rivolgere domande alla psicologa.