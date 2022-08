L'episodio è avvenuto a Solbiate con Cagno, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 agosto 2022.

Bambino cade dalla bici: arriva l'elisoccorso a Solbiate con Cagno

Poco dopo le 16.30, in via Roma, all'altezza del civico 19, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto la Sos di Olgiate e l'automedica, si è poi alzato in volo anche l'elisoccorso da Como. Soccorso un 12enne dopo una caduta dalla bici. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il ragazzino si trovava insieme ad alcuni compagni sul retro dell'Esselunga di Solbiate quando sarebbe caduto su una scalinata, battendo la testa. L'esatta dinamica è al vaglio delle Forze dell'ordine. Successivamente alle prime cure, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Varese in codice giallo.