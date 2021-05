Attimi di puro terrore nel pomeriggio di oggi, martedì 4 maggio 2021, a Casnate con Bernate.

Bambino in bici impatta con un’auto e va finire sul parabrezza, è grave

Tutto è successo intorno alle 17.20, in via Paolo Giovio, all’altezza del civico 7. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un bambino di 11 anni, mentre era in sella alla sua bici, si è scontrato con un’auto. Nell’impatto sarebbe andato a finire contro il parabrezza del veicolo, una Fiat Panda. Sul posto ambulanza, automedica e anche l’elisoccorso di Como, allertati con massima urgente. I medici si sono calati col verricello dall’elicottero così da soccorrere tempestivamente il ferito. La strada è stata interrotta al traffico. Sul posto la Protezione civile, che si sta occupando della viabilità, i Carabinieri e la Polizia locale. Il bimbo è cosciente, le sue condizioni però sono gravi.