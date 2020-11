Banco alimentare: la spesa della Colletta finisce in una “gift card” VIDEO

Banco alimentare, la spesa della Colletta diventa una “gift card”.

Banco alimentare: nuove modalità

Le restrizioni non limitano il bisogno di milioni di famiglie, anzi, lo rendono ancora più urgente. Per questo la Colletta Alimentare cambia forma, per garantire la raccolta nella massima sicurezza. Con una card da 2, 5 o 10 euro, acquistabile in cassa oppure on-line, per aiutare chi è in difficoltà. Per saperne di più accedi è possibile visitare questo sito: https://www.collettaalimentare.it