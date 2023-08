Bando del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese per assumere una figura di Oss

Bando pubblicato dal Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese, con sede in piazza San Gerardo a Olgiate Comasco, per l'assunzione di una figura di Oss.

Bando per la selezione pubblica

Oltre all'assunzione di una figura di Oss, è prevista anche la formazione di una graduatoria cui attingere, in caso di necessità, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato/indeterminato per unità di personale da assegnare a servizi erogati dal Consorzio a tempo pieno o parziale. Il Consorzio gestisce il Centro diurno disabili di Lurate Caccivio e di Uggiate Trevano e il Centro socio educativo di Olgiate Comasco presso i quali possono essere impiegate Oss/Asa per la cura e l’igiene personale degli ospiti. Il Consorzio eroga altre prestazioni negli stessi centri citati a supporto della vita autonoma e indipendente nonché prestazioni domiciliari, in attuazione delle disposizioni regionali e in particolare le Misure B1 e B2 del Fondo non Autosufficienze. L’incarico è subordinato al superamento del periodo di prova previsto del Ccnl. L’orario di lavoro prevede un impegno di norma, in funzione del monte ore assegnato, su 5 giorni la settimana con opzione di interventi il sabato o la domenica seconda delle esigenze del servizio.

Chi può partecipare alla selezione

Potranno partecipare alla selezione coloro che sono in possesso di cittadinanza italiana o in uno degli stati membri dell’Unione Europea; età non inferiore a 18 anni; idoneità fisica all’impiego; qualifica ai sensi della normativa regionale della Lombardia di ausiliario/operatore socio-sanitario (Asa o Oss); possesso di patente B con garanzia di utilizzo del proprio mezzo (è previsto un rimborso chilometrico).

La scadenza per le domande

Le domande andranno presentate ad Andrea Catelli, direttore del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, nella sede in piazza San Gerardo 8 a Olgiate Comasco e dovranno pervenire perentoriamente (a pena di esclusione) entro le ore 12 del 12 settembre 2023. Le domande dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo segreteria@servizisocialiolgiatese.co.it mezzo lettera raccomandata o mezzo pec consorzioservizisociali@pec.it e dovranno obbligatoriamente composte da: domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice; curriculum vitae aggiornato e sottoscritto; autocertificazione titolo di studio (qualifica ai sensi della normativa regionale della Lombardia di ausiliario/operatore socio-sanitario (Asa o Oss); fotocopia del documento di identità. La valutazione dei curricula avrà luogo il 13/09/2023 presso gli uffici del Consorzio.

Il colloquio

I colloqui di selezione avranno luogo (fatte salve esigenze di forza maggiore) la mattina del 14 settembre in presenza. Gli ammessi saranno avvisati personalmente circa le modalità e l’orario esatto del colloquio ai contatti indicati sul curriculum, il giorno prima della selezione.