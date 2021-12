Bando di gara per 7’s Joe Cafè: annullamento per codice dei contratti

A Cantù

L'Amministrazione comunale ha voluto fare il punto sulla situazione.

Nei giorni scorsi ci sono state diverse polemiche per la prossima chiusura dell’attività 7’s Joe Cafè di Piazza Garibaldi.

Bando di gara per 7’s Joe Cafè: annullamento per codice dei contratti

“Il bando per la re-assegnazione dell’immobile di piazza Garibaldi è stato dichiarato nullo - spiega il vice Sindaco e assessore alle Attività Economiche, Giuseppe Molteni - per un semplice motivo: i gestori attuali, unici concorrenti, hanno presentato un Documento Unico di Regolarità Contributiva non attualizzato e in cui mancava un versamento, realizzato solo a posteriori. Il Codice dei Contratti Pubblici, in questi casi, parla chiaro e prevede l’automatica esclusione, senza alcuna possibilità di sanatoria".

L’Amministrazione Comunale, in considerazione delle difficoltà economiche attraversate dagli imprenditori a seguito dell’epidemia da Covid-19 e delle norme anti-contagio, ha stabilito di concedere dalle proroghe a rinnovo mensile ai gestori, con scadenza ultima al 31 dicembre 2021. "Posso affermare con certezza che non si è voluto danneggiare nessuno: è stata semplicemente rispettata la normativa pubblica. Gli Uffici, inoltre, compiute tutte le verifiche del caso in adempimento agli obblighi di legge, hanno emesso degli atti amministrativi che gli attuali gestori avrebbero potuto impugnare, se solo avessero ritenuto di essere stati vittime di un giudizio fallace - conclude Molteni - La volontà di questa Amministrazione è sempre stata e sarà sempre quella di supportare con ogni mezzo gli imprenditori e i commercianti canturini, come dimostrano le numerosi azioni intraprese. Per tale ragione rimango disponibile ad un incontro chiarificatore".