Baradello sold out: 200 persone in visita alla centrale dell’acqua di Acinque

Il Baradello di Como fa sold out con 200 persone in visita alla centrale dell’acqua di Acinque.

Acinque, successo per Impianti Aperti

Sono state circa 200 le persone che oggi, sabato 23 maggio 2026, hanno visitato la centrale di potabilizzazione del Baradello a Como grazie all’iniziativa Impianti Aperti, promossa dal Gruppo Acinque. Ancora una volta sold out la giornata di visite guidate all’impianto gestito da oltre vent’anni da Lereti, società del gruppo.

Da più di due decenni i comaschi bevono acqua buona e sicura, quella del proprio lago, pescata a 45 metri di profondità in località Villa Geno; proprio nelle scorse settimane sono state sostituite le pompe di captazione ai fini della migliore efficienza: maggiore capacità di prestazione a fronte di un minore consumo di energia.

L’impianto – costruito all’interno di un ex rifugio antiaereo nel cuore del Baradello – è un esempio pioneristico di patrimonio industriale all’avanguardia a livello tecnologico e ambientale. La centrale, attraverso rigidi processi di disinfezione e filtraggio, può arrivare a rendere potabile fino a 12 milioni di metri cubi di acqua all’anno, ovvero circa 600 litri di acqua al secondo. Oro blu che viene consegnato nelle case di oltre 83mila comaschi attraverso una rete di più di 300 chilometri, rinnovata e telecontrollata con un tasso di perdite stabile al 15%, a fronte di una media nazionale che supera il 40%.

Il prossimo appuntamento del ciclo Impianti Aperti è domenica 7 giugno con la visita al termovalorizzatore e alla centrale del teleriscaldamento di Como