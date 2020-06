B&B a Cantù con certificazione scaduta, sanzione al proprietario

Ieri, venerdì 5 giugno 2020, il personale della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Como nell’ambito del monitoraggio di alcuni siti internet, pubblicizzanti strutture ricettive, che offrivano i propri servizi ai clienti, ha notato alcune recensioni, postate da avventori che avevano usufruito di un B&B a Cantù con certificazione scaduta.

B&B a Cantù con certificazione scaduta, deferito e sanzionato il proprietario

Dopo i dovuti controlli il B&B è risultato avere il certificato per l’inserimento nominativi al portale “Alloggiati Web”, per scopi di pubblica sicurezza, scaduto da oltre un anno. Ulteriori accertamenti, hanno poi consentito di verificare che la struttura ricettiva in questione, anche dopo la scadenza del certificato, aveva continuato ad ospitare numerose persone, senza, dunque, alimentare correttamente il portale “Alloggiati Web” e violando dunque le disposizioni di legge in materia. Il titolare è stato deferito all’A.G. competente e sanzionato. Successivamente, con l’ausilio di personale competente, è stato riattivato il servizio al portale “Alloggiati Web” per la struttura.