Bcc Brianza e Laghi: utile netto di 12,4 milioni di euro, è più che raddoppiato rispetto all'esercizio precedente

Bcc Brianza e Laghi: presentato il bilancio 2023 e le iniziative per l'anno 2024. La banca, che ha appena concluso un anno ricco di celebrazioni per il suo settantesimo anniversario, si appresta a festeggiare, in quest'anno, il quarantesimo dall'inaugurazione dell'edificio di via IV Novembre, ad Alzate.

L'assemblea dei soci si terrà a Lariofiere il 5 maggio

Il 2023 è stato un anno importante per la Bcc Brianza e Laghi: a sottolinearlo è stato il presidente Giovanni Pontiggia.

"E' stato celebrato il settantesimo di fondazione della banca, che per una bella coincidenza è proprio la metà dei 140 anni in cui nacque la prima Cassa Rurale a opera di Leone Wollemborg. Tante le iniziative messe in campo che hanno avuto ottimi consensi, e hanno confermato con i risultati che questi anno non è stato solo di commemorazione ma anche importante: si può dire che abbiamo dimostrato la forza che può avere la nostra banca se perseguiamo con determinazione gli obbiettivi che ci poniamo".

Pontiggia ha poi sottolineato l'intenzione di rilanciare Mutua Sicura e di puntare sui giovani. "I soci donne della nostra banca sono 2.033 donne su 5.200 soci, quasi il 40% del numero totale. Questo è un elemento importante. Purtroppo abbiamo ancora una bassa percentuale di giovani: su questo vorremmo lavorare perché la loro dinamicità e il loro voler fare va coniugato con la riscoperta identità mutualistica. Stiamo rilanciando Mutua sicura intensificando gli accordi con le strutture del territorio per affiancare i nostri soci nell'accesso ai servizi: questo settore ha grande importanza e come banca che ha mutualità nella sua ragione d'essere dobbiamo favorire sviluppo economico del territorio e sviluppo sociale con riferimento ai più deboli. È per noi una missione alla base della nascita delle casse rurali e un elemento distintivo di cui molti competitor cercano di appropriarsi".

E' successivamente intervenuto il direttore Ernesto Mauri, che ha esposto alcuni dati relativamente al bilancio 2023. "L'anno si è chiuso con un utile netto di 12,4 milioni di euro, più del doppio rispetto all’anno precedente - ha esordito - Per effetto dell’aumento dei tassi di interesse risultano in calo i mutui. La banca lo scorso anno ha erogato 646 mutui, dei quali 421 a privati e 225 ad aziende, per un totale di 87,5 milioni. Nel 2022 ne erano stati erogati 648 per un totale complessivo di 104,3 milioni".

La banca, nel corso del 2023, ha continuato poi a sostenere la comunità erogando contributi benefici e sponsorizzazioni a 98 realtà del territorio per un totale di quasi 300mila euro. Sono stati poi deliberati dal Consiglio di amministrazioni contributi pluriennali in favore della Croce Rossa di Montorfano, asilo infantile Vidario di Alzate Brianza, parrocchia di San Giovanni di Castelmarte e Santuario della Beata Vergine di Rogoredo di Alzate Brianza.