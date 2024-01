La Bcc Brianza e Laghi dona un'ambulanza al Lariosoccorso di Erba. La consegna del nuovo mezzo è avvenuta mercoledì mattina all'esterno della sede Bcc di Alzate in via IV Novembre: presenti il presidente Bcc, ingegner Giovanni Pontiggia, il presidente Lariosoccorso Alberto Croci e il vicepresidente Alex Riva.

"Un regalo a tutto il territorio"

"Con la giornata di oggi facciamo una donazione che non è fine a se stessa ma è un evento che facciamo rientrare nel progetto di essere una banca che non fa solo attività economia, ma che si differenzia anche per i suoi valori: abbiamo cominciato con la Mutua, continuiamo con la piattaforma di raccolta fondi per le associazioni e in un'ottica sempre di fare rete e di sostegno reciproco. Solo cos' si ottengono i risultati". Queste le parole del presidente Pontiggia.

"Quello di oggi non è un regalo a Lariosoccorso, ma a tutto il territorio - aggiunge Croci - La nostra associazione eroga servizi al territorio e quindi questo è un tramite che oggi riceve una donazione di cui beneficerà tutto il territorio".

Il nuovo mezzo è una Fiat Ducato, attrezzata per i servizi di 118, del valore di circa 110mila euro.