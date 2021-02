Incastrato dalla telecamera e dai soldi del Monopoly.

Beccato con le mani nell’offertorio della chiesa di Lurago Marinone

Dopo qualche sospetto visto un calo delle offerte in banconote alla chiesa di Lurago Marinone, la tecnologia è giunta in soccorso e si è così deciso di installare una videocamera di sorveglianza che puntasse l’obiettivo proprio in direzione del contenitore, nel quale da tempo venivano a mancare le banconote. Non solo: per convincere l’eventuale ladro ad agire, all’interno della cassetta sono state inserite delle banconote del Monopoly.

La decisione si è rivelata vincente e il sospetto si è trasformato in una triste realtà. Martedì 16 febbraio l’amara scoperta. La telecamera ha infatti ripreso una scena inequivocabile: si vede un uomo che, con un bastoncino, spostata una guaina di chiusura dell’offertorio attinge a mani basse, mettendosi in tasca i soldi. E tutte le prove sono state consegnate ai Carabinieri.

