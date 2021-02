Ieri sera, mercoledì 24 febbraio 2021, intorno alle 23,30 in piazza Camerlata una pattuglia della Polizia locale ha fermato e controllato il conducente di un motorino che aveva destato sospetti: procedeva con i fari spenti e alla vista dei controlli aveva cercato di cambiare direzione. Dall’interrogazione della banca dati, il motorino è risultato essere rubato.

Beccato su un motorino rubato a Cadorago, denunciato un tunisino

Il furto era avvenuto ieri mattina a Cadorago. Il proprietario aveva presentato regolare denuncia ai Carabinieri di Lomazzo. Il conducente, un trentenne tunisino, regolare sul territorio italiano e residente in città, è stato denunciato per ricettazione e sanzionato per violazione del coprifuoco, mentre il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro. Oggi pomeriggio è stato contattato il proprietario, sollevato e grato del ritrovamento. Il ciclomotore gli verrà restituito nei prossimi giorni, non appena perverrà il provvedimento di dissequestro da parte della Procura della Repubblica, prontamente avvertita dell’accaduto.

L’assessore: “Controlli serali e notturni efficaci per contrastare il crimine”