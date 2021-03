Beethoven, avvelenato a Fagnano “da chi sa solo odiare i cani”: la commovente lettera.

La storia di Beethoven, un labrador di 7 anni, arriva dalla provincia di Varese e in particolare da Fagnano dove nei giorni scorsi il suo “papà” Max Piro ha affisso una lettera per raccontare cosa è accaduto al suo cane. Come riporta PrimaSaronno.it, il labrador infatti è morto, dopo un’agonia di quattro giorni, per un boccone avvelenato. Non si dà pace e chiede giustizia per il suo cane; ha già presentato denuncia e i Carabinieri indagano sull’episodio. E fa appello a chiunque abbia visto qualcosa di farsi avanti dalle forze dell’ordine.

La riportiamo integralmente: