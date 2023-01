Befana in arrivo al Medioevo grazie alle associazioni

Arriva la Befana delle associazioni: festa in programma venerdì 6 gennaio a Olgiate Comasco.

Befana in tour nelle vie della città

L'appuntamento invita tutti alla partecipazione. L'iniziativa è organizzata dalla Pro loco Olgiatese in collaborazione con Avis e Vespa Club Olgiate Comasco, biblioteca comunale e col patrocinio del Comune di Olgiate Comasco. Ritrovo alle 15 al centro congressi Medioevo, in via Lucini, per dare il via all'iniziativa festosa. Protagonista assoluta, la Befana che nel pomeriggio sarà in tour per le vie di Olgiate Comasco.

Il programma dell'iniziativa di festa

L'invito a partecipare è rivolto in particolare ai bimbi e alle loro famiglie. Alle 15, quindi, la simpatica vecchina inizierà il suo giro sulle strade cittadine. Alle 16.30 condivisione, tutti insieme, della merenda al Medioevo. Alle 17, invece, letture animate a cura della biblioteca comunale "Sergio Mondo", sempre al Medioevo. Sono previsti anche laboratori di pasticceria a cura di "Made by Gio".

L'impegno dei volontari

La disponibilità e l'entusiasmo dei volontari dei sodalizi olgiatesi dimostra la capacità di fare rete. Unendo le forze, infatti, offrono alla cittadinanza un'ulteriore occasione per coinvolgere la cittadinanza, con particolare riguardo alle famiglie e ai cittadini più piccoli.