Bellagio si illumina anche di inverno: arriva il progetto in collaborazione con Lake Como Christmas Lights. Un unico evento che colleghi tutto il Centro Lario, in occasione del Natale: Bellagio si è attivato per un grande progetto in vista delle feste natalizie. Obiettivo è rendere vivo il paese anche nei mesi invernali, in cui molte attività solitamente chiudono perché terminata la stagione estiva.

Il progetto di Promobellagio allarga l’iniziativa Lake Como Christmas Lights e prevede la realizzazione di un’illuminazione nel centro di Bellagio, in linea con l’iniziativa Lake Como Christmas Lights che ogni anno propone ai paesi del Lario di proiettare luci sui propri edifici o monumenti.

