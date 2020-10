Ormai terminata la stagione turistica, Bellagio si prepara al Natale con una bella novità in cantiere: un progetto proposto dall’Associazione Promobellagio per illuminare le vie principali del paese.

Bellagio si prepara al Natale, proposto un progetto per illuminare le vie del paese

Sarà una piccola Città dei Balocchi, sul modello di Como? “Chiamiamolo “Bellagio paesino della luce”, la Città dei Balocchi è di Como e rimane a Como – così Carlo Sancassano, presidente di Promo Bellagio – L’idea fondamentale è illuminare il centro del paese creando un cammino che porti verso la piazza della Chiesa e la Torre medievale, dove ci sarà un’illuminazione particolare. Sarà il cuore del piccolo circuito che vorremmo realizzare per le strade del centro. Se la cittadinanza e le aziende locali decidono di supportare l’idea per il periodo natalizio, vorremmo proseguire con un piccolo tentativo di micro-eventi da concentrare nei giorni del ponte dell’Immacolata. Se dovessero funzionare, si potrebbero ripetere nei fine settimana seguenti”. Il progetto vuole ampliare l’iniziativa Lake Como Christmas Light che illumina alcuni edifici di Bellagio e del lago nel periodo natalizio, ma non solo per una questione di attrattiva a livello turistico.

