Belvedere di Figino Serenza rimesso a nuovo. Questa mattina, grazie alla preziosa determinazione e buona volontà di molti volontari, è stato possibile dare un volto nuovo al Belvedere di via Como A comunicarlo è stato il sindaco Roberto Moscatelli, che ha evidenziato come il monumento necessitava da tempo di essere ripulito.

Moscatelli ha quindi aggiunto: "Da oggi sarà possibile rivederlo in tutto il suo splendore ed accedendo da via Don Luigi Meroni sarà nuovamente possibile appostarsi in sicurezza per godere del paesaggio che il nostro territorio è in grado di regalarci".