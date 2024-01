Ben 167 candidati per un posto di lavoro in Comune a tempo indeterminato

Sono ben 167 i candidati che hanno risposto al bando di concorso del Comune di Olgiate Comasco per un posto di lavoro con incarico di istruttore amministrativo.

Ieri sera a mezzanotte la scadenza per le iscrizioni dei candidati

Tirate le somme, a Palazzo Volta c'è soddisfazione per l'esito del bando aperto per una posizione da istruttore amministrativo. Ieri, lunedì 8 gennaio, a mezzanotte, la scadenza per chi era interessato a presentare domanda. Il concorso pubblico per soli esami è per la copertura di un posto di istruttore amministrativo- a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’Area Edilizia Privata e Urbanistica. E la risposta è stata numericamente eccezionale.

Fioccano le domande per lavorare in Municipio

Nel pomeriggio della scorsa giornata le domande di partecipazione al concorso avevano raggiunto il numero di 159. A fine giornata il numero è salito a 167 domande: un vero e proprio boom, dal sud al nord Italia. Un primo risultato che conforta la maggioranza al governo di Olgiate Comasco, dopo che in Consiglio comunale, tra i banchi di minoranza, erano state sollevate critiche nei confronti dei concorsi andati in fumo (ad esempio per un posto da agente di Polizia locale) e quindi preoccupazione anche per il bando per l'istruttore amministrativo. E, invece, ecco il pienone di candidature. "Siamo soddisfatti - spiega Luca Cerchiari, assessore con delega al Personale - Il numero così elevato di candidati ci lascia ben sperare per la copertura del posto necessario e anche per la formazione di una graduatoria che potrebbe essere utile in futuro per altre Aree del Comune".

Prime prove da remoto

L'ampia platea di candidati iscritti al concorso motiva alcune riflessioni sulla modalità di organizzazione delle prove. "Pensiamo che un primo step potrebbe avvenire da remoto, proprio perché alcuni dei candidati abitano in regioni lontane da Olgiate Comasco - continua l'assessore Cerchiari - Vedremo se ci sarà anche una scrematura, tra il numero dei candidati iscritti e quello di chi effettivamente sosterrà le prove".