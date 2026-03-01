Benedetta e posata la prima pietra del nuovo oratorio

Benedetta dal cardinale Oscar Cantoni, la prima pietra del nuovo oratorio di Olgiate Comasco è stata posata sul vecchio (e glorioso) campo di calcio.

Cerimonia con le autorità e la comunità

Dalle 17 di oggi, domenica primo marzo, la comunità parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano, guidata dal parroco don Flavio Crosta, dal vicario don Pietro Grandi e dal collaboratore don Alberto Dolcini, ha festeggiato un momento significativo. Condiviso anche da don Sandro Vanoli, parroco di Uggiate e Ronago, vicario foraneo del vicariato di Olgiate e Uggiate.

Cerimonia di posa della prima pietra del costruendo oratorio San Giovanni Bosco. Presenti autorità e Forze dell’ordine. Sono intervenuti la viceprefetto Anna Lucrezia Loizzo, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, il sindaco Simone Moretti, l’assessore regionale Alessandro Fermi (deleghe all’Universitá, alla Ricerca e all’Innovazione), la consigliera regionale di maggioranza Marisa Cesana, il consigliere regionale di minoranza Angelo Orsenigo, il consigliere di Fondazione Cariplo Enrico Lironi, il presidente di BCC Cantù Angelo Porro e il direttore generale di BCC Cantù Massimo Dozio.

La benedizione del cardinale

La sequenza degli interventi degli illustri ospiti, sotto la puntuale regia del giornalista Vittore De Carli (coordinatore del team di lavoro parrocchiale del costruendo oratorio), ha dato modo a ognuno di raccontare sinteticamente ricordi di gioventù legati alle proprie esperienze oratoriane, sottolineando la valenza formativa degli anni vissuti nei centri giovanili parrocchiali.

Il cardinale Cantoni, davanti alla numerosa assemblea caratterizzata dalla presenza di ragazze e ragazzi olgiatesi, ha benedetto la prima pietra, posata poi da due giovani dell’oratorio.

Lo stesso vescovo della diocesi di Como, ha per primo imbracciato una vanga per ricoprire di terra la pietra. Gesto poi ripetuto dal parroco, dal vicario, dalla ministra Locatelli, che ha marcato l’inclusività del progetto e lo sguardo aperto alla disabilità, e dal sindaco Simone Moretti.

Partecipazione significativa

A nome dei giovani, Giulia Grisetti ha letto un’applaudita riflessione sull’importanza dell’oratorio. Pietro Castellini ha letto il messaggio di Papa Leone XIV. Da Vittore De Carli il ringraziamento alle associazioni presenti, in primis gli Alpini, la Protezione civile e la pubblica assistenza Sos, alle Forze dell’ordine rappresentate in particolare dal comandante dei Carabinieri di Olgiate Comasco Andrea Marino e dal comandante della Guardia di finanza di Olgiate Comasco Luca Scarano. Presente la Polizia locale.

Campane a festa, la gioia del cardinale

La posa della prima pietra è stata accompagnata dal suono delle campane a festa e da una pioggia di strisce di carta verdi. Alle 18 la messa celebrata in chiesa dal cardinale, che ha messo l’accento sulla bellezza della gioia vissuta: “Un’anticipazione di quello che sarà il nuovo oratorio. Un oratorio certamente di mattoni ma soprattutto di persone”.