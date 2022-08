Bernina, muoiono due motociclisti dopo lo scontro con due auto in sorpasso: si cercano testimoni

Tragedia sulla strada del Bernina, morti due motociclisti dopo lo scontro con due auto in sorpasso: si cercano testimoni. Come riportano i colleghi di primalavaltellina.it, il dramma si è consumato ieri, lunedì 8 agosto 2022, sulla strada che conduce al Passo del Bernina, in Svizzera. Due motociclisti hanno perso la vita. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 nella zona tra La Rosa e San Carlo.

Secondo la prima ricostruzione della tragedia effettuata dalla Polizia Cantonale dei Grigioni, un motociclista 52enne accompagnato dal suo passeggero di 57 anni scendevano dalla Berninastrasse H29 da La Rösa in direzione San Carlo, seguiti da un italiano di 40 anni e uno svizzero di 28 anni alla guida delle loro rispettive autovetture.

Giunti nella zona Plana Süra, i due conducenti delle auto hanno iniziato simultaneamente il sorpasso della motocicletta. E' stato in quel frangente che si sono scontrati tra di loro. La moto è stata investita da uno dei due mezzi. Il centauro è caduto sulla sede stradale mentre il passeggero è volato oltre la protezione metallica finendo nella scarpata adiacente. I due motociclisti, entrambi di nazionalità italiana , hanno riportato ferite che non hanno purtroppo lasciato loro scampo, malgrado i tentativi di rianimazione effettuati da parte degli equipaggi dell'ambulanza dell'ospedale di Poschiavo e della Rega.

La Polizia Cantonale cerca testimoni

La Berninastrasse è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi dell'incidente e riaperta alle ore 19. Anche il traffico in uscita da Livigno e diretto verso Tirano è stato interrotto e deviato verso il passo del Foscagno e Bormio.

Le autorità svizzere lanciano un appello per trovare testimoni: "Chiunque abbia osservato la dinamica dell'incidente o possa fornire informazioni sullo stile di guida dei veicoli coinvolti è pregato di contattare il Posto Polizia stradale Engadina al Numero 081 257 76 80. L'esatta dinamica dell'incidente è tutt'ora in fase di accertamenti da parte del Pubblico ministero e dalla Polizia Cantonale dei Grigioni".