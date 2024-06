Bertocchi ha battuto il quorum: a Bizzarone più del 50% dei cittadini ha votato

Intorno alle 19 di oggi, domenica 9 giugno, l’aggiornamento: il 50,7% degli aventi diritto al voto presente ai seggi per l’unica lista in corsa “Fare per Bizzarone”. Quorum superato.

Guido Bertocchi vince sul quorum

Il candidato sindaco per le Elezioni comunali con la lista “Fare per Bizzarone” Guido Bertocchi riserva i commenti post spoglio, in programma dalle 14 di domani, lunedì 10 giugno. Ma una cosa è certa: quorum raggiunto e superato. Ora è realmente possibile: Bertocchi potrebbe diventare primo cittadino per il quarto mandato consecutivo.

Una canzone per Bertocchi

“Nel cuore d’Italia c’è un piccolo paese, Bizzarone è il nome tra colline e case. C’è un uomo in città che sogna in grande, il sindaco Bertocchi un’anima brillante”. Tra il via vai delle prime notizie in circolazione, c’è anche una canzone che ha attirato l’attenzione. E’ stata registrata da alcuni ragazzi del paese e sì: parla proprio di Guido Bertocchi, candidato sindaco.