Bertolaso: “Campagna vaccinazioni Covid over 70 in Lombardia parte il 2 aprile”

In Lombardia, tra alti e bassi, procede la campagna vaccinale. Lunedì 2 aprile, lo ha dichiarato Guido Bertolaso, partiranno anche le vaccinazioni per gli over 70.

Vaccinazioni over 70, si parte il 2 aprile

Entro l’estate tutti i lombardi saranno vaccinati contro il Covid. A dirlo è il coordinatore del piano vaccinale lombardo, Guido Bertolaso intervenuto ieri sera alla trasmissione “Dritto e Rovescio” su Rete 4 per fare il punto sul proseguo della campagna vaccinale nella nostra regione.

La regione, infatti, intende accelerare sulla campagna vaccinale e concludere le inoculazioni agli ultraottantenni entro l’11 aprile, immediatamente dopo Pasqua. Inoltre è stato fissato anche l’avvio delle vaccinazioni per gli over 70:

“Dovrebbe iniziare il 2 di aprile”, ha riferito Bertolaso. “Il presidente Fontana e la vice presidente Moratti lo annunceranno fra pochi giorni, e credo che inizieremo a prenotarli dal 2 di aprile, tra una settimana”, continua Bertolaso “e inizieranno a essere vaccinati subito dopo che avremo finito gli over 80, per i quali le prime dosi dovrebbero terminare l’11 di aprile”.

Tutti vaccinati entro l’estate

Bertolaso ha anche affermato che entro l’estate tutti i lombardi potranno essere già stati vaccinati:

“Lo ha detto il presidente del Consiglio e lo ha detto il generale Figliuolo che dobbiamo vaccinare gli italiani entro l’estate, non vedo perchè non dobbiamo vaccinare i lombardi”.

Le somministrazioni in Lombardia

In Lombardia, alla data di ieri, giovedì 25 marzo 2021, sono state somministrate 1.409.677 dosi di vaccini anti Covid.

Gli over 80 che hanno diritto alla vaccinazione in Lombardia sono 725.923, di cui 49.577 sono ospiti nelle Rsa. A questa mattina, tra gli aderenti, sono state somministrate 491.202 dosi (di cui 360.049 prime dosi e 131.153 seconde dosi).

Nella giornata di ieri giovedì 25 marzo, sono state somministrate 33.481 vaccinazioni, di cui 23.610 prime dosi e 9.871 seconde dosi. Di queste 17.601 riguardano gli over 80, 9.842 il personale scolastico e 6.038 gli under 80.

Ad oggi, inoltre, sono 121.995 le dosi somministrate al personale scolastico.