Bertolaso visita gli hub vaccinali a Lariofiere e Como

Oggi, giovedì 18 marzo 2021, Guido Bertolaso, responsabile della campagna vaccinale Covid per la Lombardia, è in visita all’hub di massa a Lariofiere. Insieme a lui anche il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, il deputato leghista Eugenio Zoffili e il sindaco di Erba, Veronica Airoldi.

Bertolaso visita l’hub vaccinale a Lariofiere

Il polo fieristico Lariofiere potrà organizzare 18 linee vaccinali con una somministrazione giornaliera di oltre due mila dosi. La struttura garantirà un servizio a tutti i residenti nella zona che potranno facilmente raggiungere l’hub per l’inoculazione del vaccino, probabilmente a partire dal mese di aprile. Giovedì scorso hanno preso il via i lavori per l’abilitazione di Lariofiere con l’allestimento e l’organizzazione del padiglione “C”.

Visita anche a Como

Dopo la visita a Erba, Bertolaso è arrivato anche a Muggiò, in piazza d’Armi, dove verrà allestito un altro hub vaccinale. Insieme a lui, anche il sindaco, Mario Landriscina.

L’idea é quella di creare una tensostruttura nel parcheggio che é asfaltato, il parcheggio sarà poi nell’area non asfaltata. Nei prossimi giorni dovranno essere sciolte le riserve da parte dell’esercito, servirà infatti la collaborazione dei militari per allestire la struttura e andrà capito se ci sarà un contributo anche in termini di personale. Per quanto riguarda le tempistiche della realizzazione, Bertolaso ha spiegato: “I militari si sono resi disponibili, dobbiamo parlare con loro. Tornando a Milano farò una riunione con il Generale responsabile e vediamo che tempi ci indica”. Obiettivo vaccinazioni: “Penso che qui potremmo vaccinare 3.000-3.500 persone al giorno”, ha poi concluso.