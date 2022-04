Nuovo inizio

Il sottosegretario all'Interno ha fatto gli auguri di buon lavoro al successore di De Angelis.

"I miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo questore di Como Leonardo Biagioli, al quale ribadisco la mia piena collaborazione per assicurare la sicurezza del territorio e dei cittadini", ha spiegato il Sottosegretario all'Interno Nicola Molteni.

Biagioli nuovo Questore a Como, Molteni: "La sua esperienza sarà preziosa"

"L'esperienza e la professionalità di Biagioli saranno certamente preziose per garantire la legalità e la presenza dello Stato in un'area importante, caratterizzata da un forte senso di comunità e di appartenenza. Un ringraziamento va ancora all’ex questore De Angelis per il prezioso lavoro svolto, nonché alla squadra della Questura, ai poliziotti e a tutto il comparto delle Forze dell’Ordine di Como per la loro costante e importante presenza sul territorio: donne e uomini che ogni giorno, con impegno, dedizione e sacrificio, garantiscono la sicurezza dei cittadini comaschi".