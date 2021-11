Bianco Natale con pista di pattinaggio su ghiaccio e altre sorprese

Olgiate Comasco

In definizione un ampio cartellone di eventi a tema natalizio.

Bianco Natale a Olgiate Comasco: Amministrazione comunale al lavoro insieme alle associazioni e ai commercianti per un programma di appuntamenti e intrattenimenti.

Bianco Natale, le novità

Ci sono davvero parecchie novità per il prossimo periodo natalizio, a partire dalla scelta di portare in piazza Italia una pista per il pattinaggio su ghiaccio. E poi eventi (mercatini) sul piazzale della chiesa e in via San Gerardo, previsti per domenica 12 dicembre. E ancora: pranzo "Capelli d'argento" organizzato da Comune e Vespa Club Olgiate Comasco.

Stasera variazione in Consiglio comunale

Per programmare al meglio l'ampio cartellone del Bianco Natale, stasera in Consiglio comunale all'esame dei consiglieri comunali una variazione al bilancio. L'Amministrazione, in primis il sindaco Simone Moretti, intende garantire tutto il sostegno possibile per coinvolgere la cittadinanza nel periodo natalizio. Già allestite le luminarie, confermando la mano tesa ai commercianti: nessun contributo richiesto, spesa coperta dalle casse comunali.