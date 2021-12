Bianco Natale, una grande e bellissima Natività sulla facciata della chiesa parrocchiale

Olgiate Comasco

Venerdì 3 dicembre accensione delle luminarie e mercoledì 8 dicembre festa in Stazione.

Bianco Natale a Olgiate Comasco con un ampio cartellone di eventi a tema natalizio.

Bianco Natale, che bella la facciata della chiesa parrocchiale

Il Comune, in accordo con la parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano, ha già attivato il proiettore che trasforma la facciata della chiesa parrocchiale. Da ieri, al calar della sera, è coperta da una gigantesca e bellissima Natività. Il proiettore donato dalla compianta Tina Molteni caratterizzerà con soggetto natalizio anche la facciata della chiesa di San Gerardo. Nel quartiere della Stazione, invece, un grande presepe sta suscitando ammirazione. Il programma degli eventi natalizi è davvero ampio, a partire dall'inaugurazione della pista di pattinaggio: taglio del nastro lo scorso sabato 27 novembre.

Gli eventi del Bianco Natale

Venerdì 3 dicembre l'accensione delle luminarie. Grazie all'impegno del Comune, che ha sostenuto interamente la spesa, gli addobbi luminosi sono stati allestiti nelle vie del centro e anche a Somaino. "Abbiamo stanziato circa 15.000 euro - spiega il sindaco Simone Moretti - cercando di dare qualcosa in più rispetto agli anni precedenti. La pista per il pattinaggio su ghiaccio va proprio in quest'ottica e sta piacendo parecchio, ai bimbi e anche agli adulti". Il noleggio dei pattini ha un costo di 7 euro per mezz'ora sulla pista. Per ogni quarto d'ora in più, si aggiunge 1 euro. Sabato 4 dicembre, alle 10.30 nella sala mostre del Medioevo, "Lettere di Natale" da J.R.R Tolkien: lettura teatrale con laboratorio "Teatro delle ombre" a tema natalizio, a cura di Progetto Zattera. Iscrizione obbligatoria scrivendo a: olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it, indicando nome e cognome dei bambini, età, telefono ed email di riferimento. Ingresso genitori con green pass.

Festa e solidarietà in Stazione

La giornata festiva di mercoledì 8 dicembre offrirà un pomeriggio speciale nel quartiere della Stazione. Alle 14.30 inizio della festa, alle 15 arrivo di Babbo Natale e canti natalizi con i ragazzi della scuola media. Alle 16 merenda con tè e cioccolata calda. Non basta: scatta anche l'iniziativa del "Natale Solidale": è possibile portare un giocattolo (purché sia nuovo o in buono stato) da donare a famiglie in difficoltà.