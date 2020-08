Biblioteca comunale: nuove regole di accesso

Nuove regole di accesso alla biblioteca comunale di Lurate Caccivio in vigore da oggi, lunedì 3 agosto.

Biblioteca comunale: come accedere

I cittadini potranno entrare nei locali solamente previo appuntamento on-line tramite il portale appuntamenti.comuneluratecaccivio.it. Sarà necessario indossare la mascherina e i guanti (forniti dalla biblioteca) per tutto il periodo di permanenza (massimo 20 minuti). Prima dell’ingresso verrà misurata la temperatura corporea, non sarà possibile entrare se superiore a 37,5 gradi. L’accesso sarà consentito a una sola persona alla volta, mentre i bambini sotto i 10 anni, per motivi di sicurezza, non potranno entrare. E’ comunque garantita la possibilità di effettuare il reso dei documenti anche senza prendere appuntamento, sempre rispettando il proprio turno.