Biblioteca comunale riaperta al pubblico

Biblioteca comunale di Olgiate Comasco riaperta al pubblico: ecco le regole da rispettare per i vari servizi disponibili.

Biblioteca “Sergio Mondo” riaperta

Da mercoledì 9 dicembre è iniziata la fase 4 della biblioteca comunale. Ecco gli orari di apertura validi fino a nuovo avviso:

mattina pomeriggio Lunedì 14.45 – 18.45 Martedì . 12.00 – 18.45 Mercoledì . 14.45 – 18.45 Giovedì 14.45 – 18.45 Venerdì . 12.00 – 17.45 Sabato 09.00 – 13.00

L’accesso agli scaffali per la scelta dei libri e Dvd da prendere in prestito é consentito su appuntamento. Appuntamento per ritiro/scelta/consegna libri: https://comune.olgiate-comasco.co.it/…/argomenti/1481 oppure telefonando al numero 031-946388.

Fase 4, ecco le novità

Si può sempre prenotare nelle seguenti modalità on-line tramite Opac: https://como.biblioteche.it

oppure via email a olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it. E’ possibile prendere libri e multimedia solo nel box restituzione all’esterno della Biblioteca. E’ consentito iscriversi alla biblioteca. Inoltre, il servizio di prestito con recapito a domicilio rimane attivo nella sola giornata di martedì, per anziani, disabili e persone temporaneamente o permanentemente impossibilitate a recarsi in biblioteca. I bambini fino a 6 anni possono entrare solo uno alla volta e accompagnati da un adulto. Dai 6 anni in avanti è obbligatoria la mascherina. Rimangono sempre attivi i servizi a distanza e on-line. I bibliotecari telefonicamente e per e-mail sono a disposizione dei cittadini per consulenza, è sempre attiva la piattaforma MLOL e la biblioteca digitale.

Non è consentito accedere alle sale studio e all’emeroteca, usare le postazioni internet, utilizzare i bagni e l’area ristoro. E’ richiesto tassativamente di seguire il percorso obbligato rispettando le distanze indicate all’ esterno, non entrare in biblioteca finché uno dei due operatori non è libero, munirsi di mascherina e disinfettarmi le mani prima di entrare, non creare assembramenti in entrata e uscita.