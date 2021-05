Biblioteca di Erba, accesso libero agli scaffali (anche al sabato)

Con il decreto-legge approvato lo scorso 18 maggio, il governo ha abolito la prenotazione obbligatoria per i musei e altri istituti e luoghi della cultura (tra cui le biblioteche) il sabato e i giorni festivi. Rimane in vigore solo per quelli che hanno più di un milione di visitatori l’anno. E così ecco le modalità di apertura della biblioteca di Erba.

Biblioteca di Erba: ecco giorni e orari

La Biblioteca di Erba è aperta dal martedì al sabato, con ingressi contingentati e accesso libero agli scaffali. L’ingresso è contingentato a un numero massimo di 15 utenti in contemporanea. Il tempo di permanenza è limitato a 15 minuti ed è consentito l’accesso libero agli scaffali. Non è possibile sostare in Biblioteca per studiare, leggere libri e giornali, accedere a Internet e ai cataloghi.

Gli utenti devono entrare in Biblioteca muniti di mascherina e solo se hanno una temperatura corporea inferiore a 37,5°; all’ingresso trovano una soluzione alcoolica per la disinfezione delle mani. Deve essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro. È consigliato prenotare i documenti desiderati, prioritariamente tramite i servizi online del catalogo (como.biblioteche.it), e attendere conferma per il ritiro. Per la restituzione sono utilizzabili anche i due box esterni alla biblioteca.

I documenti restituiti sono sottoposti a un periodo di “quarantena” di almeno 3 giorni, dopodiché saranno scaricati dalle tessere degli utenti.