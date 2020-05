La biblioteca di Erba è ancora chiusa al pubblico fino al 17 maggio, ma proprio in settimana sono partite le prime consegne dei prestiti a domicilio, da parte dei volontari della Protezione Civile Erba-Laghi.

Biblioteca di Erba: prestiti dei libri a domicilio

L’Amministrazione comunale ha infatti attivato un nuovo servizio a favore dei cittadini residenti a Erba, grazie alla fondamentale collaborazione del gruppo intercomunale di Protezione civile i cui volontari consegneranno a domicilio i prestiti della biblioteca. In una sola settimana sono già stati consegnati circa sessanta ordini di libri dai residenti in città. Il protocollo di servizio è stato messo a punto dal coordinatore del gruppo Stefano Casartelli e dal vice-coordinatore, nonché consigliere comunale erbese, Mario Muscari, per effettuare le consegne nella massima sicurezza.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 9 maggio 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui