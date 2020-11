Biblioteca take away, il prestito è a domicilio

A Lurate Caccivio il prestito librario è a domicilio: biblioteca take away.

Biblioteca casa per casa

La lettura come momento di crescita, ma anche come svago ed evasione, specialmente in questo periodo di chiusura totale.

Una consapevolezza che già durante il lockdown della scorsa primavera aveva portato all’attivazione, assai apprezzata, del prestito a domicilio da parte della biblioteca, con quasi 200 libri recapitati. “Un’iniziativa che siamo pronti a riproporre fin da subito, ora, per andare incontro alle richieste dei cittadini – esordisce il vicesindaco, Isabella Dominioni – convinti che ricevere a casa propria i libri scelti, in massima sicurezza, possa contribuire a rendere questi tempi un po’ meno oscuri. Nel concreto il servizio sarà reso possibile grazie agli operatori della biblioteca, con il prezioso supporto dei volontari dei Nonni Vigili, cui va tutto il nostro ringraziamento”.

Per poterne usufruire ricordiamo che bisogna essere residenti a Lurate Caccivio ed essere iscritti al sistema bibliotecario. Si possono richiedere fino a 5 libri disponibili nella biblioteca di Lurate Caccivio, collegandosi al sito http://appuntamenti.comuneluratecaccivio.it

Al momento della consegna si possono fare anche le restituzioni.

Per tutte le informazini ci si può rivolgere direttamente alla biblioteca telefonando allo 031-90061 o mandando una email a biblioteca@comune.luratecaccivio.co.it.