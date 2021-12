Biblioteca, ultimi appuntamenti per la settimana di inaugurazione

Lurate Caccivio

Si concludono oggi, domenica 19 dicembre, la serie di appuntamenti pensati per festeggiare insieme.

Biblioteca, si conclude oggi la serie di appuntamenti pensata dall'Amministrazione comunale per festeggiare l'inaugurazione del nuovissimo Spazio Volta 3.

Biblioteca: pomeriggio imperdibile

Doppio evento oggi, domenica 19 dicembre, all'interno del centro civico di via Volta 3. Alle 17 incontro curato da Emanuele Pini con "Le stelle di Dante", una serie di riletture dantesche con suggestioni annesse. Un'ora più tardi, alle 18, chiusura in bellezza con un concerto jazz. Si esibiranno per il pubblico presente Alfredo Ferrario al clarinetto, Davide Brillante alla chitarra e Roberto Piccolo al contrabbasso.